Oulun Rotuaaria marraskuussa 2020. Kuva: Sanna Krook

Oulun kaupunki raportoi perjantai-iltapäivän koronatiedotteessaan, että matalalla tasolla viime aikoina pysytellyt tartuntamäärä osoittaa lieviä kasvun merkkejä edellisviikkoon verrattuna.

Perjantain aikana tietoon on iltapäivään mennessä tullut Oulussa kahdeksan uutta tartuntaa.

Suurin osa näistä eli viisi tartuntatapausta on tapahtunut yksittäisessä "vapaa-ajanviettoon liittyvässä yksityistilaisuudessa", tiedotteessa kerrotaan.

Uusia joukkoaltistumisia ei ole tänään tullut tietoon.

Päivän tartunnoista 25 prosentissa lähde on jäänyt tuntemattomaksi. Karanteeniin on tänään määrätty 22 ihmistä.

Koko viikon tartuntasaldo Oulussa maanantaista tähän päivään on 26 uutta tapausta. 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku kaupungissa on nyt 33,7 tapausta per 100 000 asukasta.

Sairaalahoidon tarve alueella on pysynyt maltillisena. Sekä OYSissa että kaupunginsairaalassa on nyt alle viisi koronapotilasta.

Hiihtolomat leviämisriski, rokotukset käynnissä viikonvaihteessa Ouluhallissa

Oulu varoittaa samalla, että viikonvaihteessa alkava Etelä-Suomen hiihtolomakausi aiheuttaa riskin tartuntojen ja muuntoviruksen leviämisestä Pohjois-Suomeen ja Ouluun.

Rokotuksissa mennään jälleen eteenpäin viikonvaihteen aikana.

– Rokotukset etenevät kaupungissa viivytyksettä sitä mukaa kun rokotteita saadaan. Lauantaina 20.2. rokotetaan Ouluhallissa noin 1000 85-vuotiasta ja sitä vanhempaa henkilöä. Viikolla 8 rokotukset jatkuvat 85-vuotiaille ja sitä vanhemmille BioNTech-Pfizer-rokotteella ja alle 70-vuotiaille riskiryhmäläisille AstraZenecan rokotteella. Yhteensä ensi viikolla rokotetaan noin 2000 oululaista, kaupungin omassa tiedotteessa kerrotaan.

