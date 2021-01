Oulussa on todettu perjantaina kello 14 mennessä yhteensä 24 uutta koronatartuntaa.

Asiasta tiedottavan Oulun kaupungin mukaan tartunnat ovat peräisin anniskeluravintoloista, perheen sisältä ja muista lähteistä. Tartuntojen jäljitys on yhä osittain kesken.

– Mikäli olet juhlinut vuodenvaihdetta ravintolassa Oulussa tai Levillä ja sinulla on lieviäkin koronaan viittaavia oireita, niin hakeudu välittömästi testiin. Samoin, mikäli olet juhlinut yksityistilaisuudessa, kaupungin tiedotteessa korostetaan.

Erityisesti uudenvuodenpäivänä 1. tammikuuta Kauppuri 5 -ravintolassa kello 14–17 ja Winger-baarissa kello 17–19 välisenä aikana asioineita kehotetaan erityiseen tarkkaavaisuuteen.

Tällä viikolla uusia koronavirustartuntoja on todettu 91 kappaletta, mikä on enemmän kuin koko viime viikolla. Oulu on yhä koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Kaupungissa viimeisen 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 83,8 koronatartuntaa 100 000 asukasta kohden. Pohjois-Pohjanmaalla luku on 51,4. Molempien ilmaantuvuusluvut ovat nousussa.

Oulun kaupungin mukaan tartuntamäärien nousu voi olla seurausta lomakauden aikana kasvaneesta kontaktien määrästä.

Oulun kaupungin johtoryhmä päätti perjantaisessa kokouksessaan, että 18. tammikuuta saakka voimassa olevat suositukset ja rajoitukset pidetään ennallaan toistaiseksi. Tilannetta arvioidaan uudelleen ensi viikon keskiviikkona.

Joukkoaltistumisia ollut tällä viikolla yhdeksän

Kaupungissa on todettu yksi uusi joukkoaltistuminen uudenvuoden yksityistilaisuudessa. Karanteeniin oli iltapäivällä kello 14 mennessä asetettu 51 henkilöä.

Kaikkiaan tällä viikolla on asetettu karanteeniin 385 henkilöä. Joukkoaltistumisia on ollut yhdeksän, kun viime viikolla niitä oli yksi.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on seitsemän koronapotilasta ja Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta.

Oululaiset ovat kaupungin mukaan käyneet hieman enemmän testeissä kuin viime viikolla, mutta testejä on yhä otettu noin kolmasosasta puoleen vähemmän kuin tavallisesti.

Oulun kaupunki kertoi perjantaina, että se aikoo varautua kasvaviin testimääriin ostamalla testauspalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta. Ensi viikolla koronatestiin voi päästä maksutta Mehiläisen, Pihlajalinnan ja Terveystalon testauspisteillä.