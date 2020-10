Koronavirusta löytyi jälleen lisää Pohjois-Pohjanmaalta. Arkistokuva. Kuva: Vesa Joensuu

Ouluun on kirjattu keskiviikkona peräti 15 uutta koronavirustartuntaa verrattuna tiistain tilanteeseen. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päivittämästä koronakartasta.

Oulussa on nyt todettu kaikkiaan 190 tartuntaa epidemian alusta lähtien. Viime aikoina on löydetty päivittäin korkeintaan yksittäisiä tartuntoja. Siihen nähden 15 uutta tartuntaa on merkittävä lisäys. Esimerkiksi tiistaina uusia tartuntoja raportoitiin Oulussa kolme.

Keskiviikkona raportoiduissa uusissa tartunnoissa on tiettävästi kyse ainakin kahdesta joukkoaltistumisesta. Asiasta kertoo Twitterissä Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo. Asian selvittely on hänen mukaansa kesken.

Mäkitalon mukaan uusia tartuntoja on lähteestä riippuen 15–18.

– Selvä piikki joka tapauksessa, hän sanoo.

Oulun kaupunki tiedotti keskiviikkona, että Oulussa on viime viikonloppuna ja kuluneen viikon aikana asetettu karanteeniin noin sata ihmistä korona-altistusten vuoksi.

Tiedotteessaan kaupunki kertoi uusista koulualtistumisista. Ritaharjun koululla on alkuviikosta koronatartunnan vuoksi asetettu kolme luokkaa ja joitakin yläkoulun opettajia karanteeniin. Altistumiset ovat tapahtuneet jo viime viikolla. Karanteeniin asetetut voivat palata syysloman jälkeen normaalisti kouluun.

Koulutuskuntayhtymä Osaossa puolestaan on koronatartunnan vuoksi asetettu karanteeniin viime viikonloppuna noin 50 oppilasta ja opettajia. Tartunnan saanut henkilö ja altistuneet ovat oleskelleet Osaon Kaukovainion yksikön rakennuksessa.

Jokaiseen altistuneeseen tai hänen huoltajaansa on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti. Altistuneet on asetettu kahden viikon karanteeniin ja ohjattu hakeutumaan näytteenottoon, jos heillä ilmenee koronaan viittaavia oireita.

Pohjois-Pohjanmaalla on oltu pitkään epidemian perustasolla, eli tartuntojen ilmaantuvuus on ollut suhteellisen alhainen ja kotoperäisten tartuntojen osuus on ollut pieni.

Kaikkiaan maakunnassa on tähän mennessä todettu 286 tartuntaa. Oulun tartuntojen lisäksi maakuntaan kirjattiin keskiviikkona kaksi muutakin tartuntaa.

Pohjois-Suomessa uusia tartuntoja on todettu myös Lapin puolella. Rovaniemellä tartuntoja kirjattiin kaksi lisää, Kemissä ja Torniossa kummassakin yksi. Lapin sairaanhoitopiirissä tartuntoja on todettu nyt kaikkiaan 140 ja Länsi-Pohjassa 174.

Kainuuseen uusia tartuntoja on merkitty kaksi, joista toinen on Kuhmossa. Kainuun kokonaistartuntamäärä on 104.

Koko maassa uusia tartuntoja on tullut eiliseen verrattuna 222. Kaikkiaan tartuntoja on Suomessa raportoitu 14 071.

Päivitetty kello 14.00: Lisätty tietoja koulualtistumisista ja Mäkitalon osuus.

Päivitetty kello 14.23: Maakuntien tartuntamäärät.