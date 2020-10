Koronavirusta löytyi jälleen lisää Pohjois-Pohjanmaalta. Arkistokuva. Kuva: Vesa Joensuu

Ouluun on kirjattu keskiviikkona peräti 15 uutta koronavirustartuntaa verrattuna tiistain tilanteeseen. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päivittämästä koronakartasta.

Oulussa on nyt todettu kaikkiaan 190 tartuntaa epidemian alusta lähtien. Viime aikoina on löydetty päivittäin korkeintaan yksittäisiä tartuntoja. Siihen nähden 15 uutta tartuntaa on merkittävä lisäys. Esimerkiksi tiistaina uusia tartuntoja raportoitiin Oulussa kolme.

Pohjois-Pohjanmaalle ei merkitty muualle uusia tartuntoja kuin Ouluun. Maakunnassa on oltu pitkään epidemian perustasolla, eli tartuntojen ilmaantuvuus on ollut suhteellisen alhainen ja kotoperäisten tartuntojen osuus on ollut pieni.

Pohjois-Suomessa uusia tartuntoja on todettu myös Lapin puolella. Rovaniemelle tartuntoja kirjattiin kaksi lisää, Kemiin ja Tornioon kumpaankin yksi. Kainuussa Kuhmoon on merkitty yksi uusi tartunta.

Koko maassa uusia tartuntoja on tullut eiliseen verrattuna 222. Kaikkiaan tartuntoja on Suomessa raportoitu 14 071.