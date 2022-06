Dalia Abu Laban (vas.) ja Nathalia Katsivalis ovat kokeilleet pyöräilyä myös aiemmin, mutta kokivat tarvitsevansa lisää opetusta pyöräilyyn. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Torstai-iltapäivänä Ainolan puistoon on kokoontunut reilun kymmenen maahanmuuttajan joukko, joista kaikilla on sama tavoite: oppia pyöräilemään. Käynnissä on Pyöräliiton järjestämän Maahanmuuttajat pyörille -hankkeen kurssi, jonka avulla on koulutettu jo noin tuhat maahan muuttanutta aikuista pyöräilyn pariin ympäri Suomea.

– Hanke sai alkunsa nelisen vuotta sitten, kun huomattiin, että monet aikuiset maahanmuuttajat, etenkin naiset, ovat pyöräilytaidottomia ja heidän on vaikeaa oppia pyöräilemään. Aloimme kehittämään sellaisia metodeja, joilla aikuisia voitaisiin opettaa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Federico Ferrara.