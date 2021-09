Oulussa on voinut viime viikonloppuna altistua koronavirukselle ravintoloissa.

Oulun kaupunki tiedottaa, että virukselle on voinut altistua Mango Discobarissa ja Pataässässä.

Pataässässä koronavirukselle on voinut altistua sekä perjantain ja lauantain välisenä yönä 24.–25.9. kello 00–04 että lauantai-iltana kello 22–23. Mango Discobarissa taas on voinut altistua lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 25.–26.9. kello 23–03.

Pohjois-Pohjanmaalla 35 uutta tartuntaa

Suomessa on todettu torstaina 663 uutta koronatapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairaalahoidossa on 126 koronapotilasta, joita 25 on teho-osastolla.

Pohjois-Pohjanmaalla todettiin torstaina 35 uutta koronatartuntaa. Oulussa tartuntoja oli 18, Siikajoella viisi ja Pudasjärvellä kolme. Kaksi tartuntaa todettiin Kalajoella, Kempeleessä, Muhoksella ja Raahessa. Nivalassa oli yksi tartunta.

Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäisen rokotuksen on saanut 81,8 prosenttia ja toisen rokotuksen 66 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Kello 12.01 juttuun on lisätty tietoja rokotetuista ja uusista tartunnoista.