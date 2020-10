Kuva: Pekka Peura

Oulussa on todettu uusi koronaviruksen koulualtistuminen, kertoo Oulun kaupunki.

Kaupungin tiedotteen mukaan Oulun aikuislukiossa tapahtunut altistuminen todettiin lauantaina 31. lokakuuta. Kaikkiaan 12 ihmistä on asetettu karanteeniin altistumisen takia.

Oulun aikuislukio toimii muun muassa Kastellin monitoimitalon tiloissa.

Yhteensä Oulussa ja Oulun lähialueilla on ollut kuluvan viikon aikana yhdeksän joukkoaltistumista. Karanteeniin on altistumisten vuoksi määrätty yli 300 ihmistä.

Muita Oulun seudun korona-altistumisia on kirjattu muun muassa Iissä, jossa 46 ihmistä on määrätty karanteeniin. Koulualtistumisia on todettu ainakin Haukiputaan lukiossa, Pitkäkankaan yläkoululla ja Jäälin koululla.

Tämän viikon aikana Oulussa on todettu yhteensä 68 uutta koronavirustartuntaa, joista kahdeksan on kirjattu lauantain aikana ennen iltapäivää kello 15.

THL:n lauantaina päivittämien koronalukujen mukaan Oulussa on kirjattu yhteensä 306 koronatartuntaa. THL:n mukaan uusia koronatartuntoja on kaupungissa kahdeksan.

THL:n ja Oulun kaupungin ilmoittamat luvut voivat erota toisistaan, koska THL kertoo edellispäivän tulokset ja Oulun kaupunki saman päivän tulokset.

Kiihtyminen alkoi viime viikolla

Koronavirustapausten määrä alkoi kiihtyä Oulussa viikolla 43 eli viime viikolla. Kiihtymisestä huolimatta koronatartuntojen lähteet ovat Oulussa hyvin tiedossa. Kaupungin mukaan tänään ilmoitetuista tartunnoista seitsemän on todettu henkilöillä, jotka ovat jo karanteenissa. Lisäksi yksi tartunta liittyy matkailuun.

Koronaepidemian kiihtymisen takia Ouluun on annettu uusia suosituksia.

29. lokakuuta voimaan tulleissa ohjeissa suositellaan, että kasvomaskia pidettäisiin julkisissa sisätiloissa ja yleisötapahtumissa. Lisäksi suositellaan, ettei pidetä yli 20 hengen yksityistilaisuuksia. Myös riskiryhmään kuuluvien ja ikääntyneiden luona vierailua suositellaan välttämään 10 päivää sen jälkeen, kun on esimerkiksi osallistunut harrastustoimintaan, käynyt ravintolassa tai yleisötapahtumassa.

Uudet suositukset ovat voimassa 12. marraskuuta saakka.

Sairaalahoidossa Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä kahdeksan ihmistä. Koko OYSin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on koronaviruksen takia THL:n perjantaina päivittämien tietojen mukaan 10 ihmistä.

Juttua muokattu kello 18.58: Korjattu juttuun, että koulualtistuminen tapahtui Oulun aikuislukiossa. Jutussa luki aiemmin, että altistuminen tapahtui Kastellin aikuislukiossa. Oulun aikuislukio toimii muun muassa Kastellin monitoimitalon tiloissa.