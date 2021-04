Koronatartunnat ovat vähentyneet Oulussa, mutta kaupunki on yhä epidemian kiihtymisvaiheessa. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulussa on todettu pääsiäisen aikaan (perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina) yhteensä kymmenen koronavirustartuntaa. Tänään sunnuntaina tartuntoja on ollut viisi, lauantaina kolme ja perjantaina kaksi.

Karanteeniin on asetettu kolmen päivän aikana yhteensä 26 henkilöä, joista 21 perjantaina ja viisi sunnuntaina.

Koko viikon aikana Oulussa on ollut 20 tartuntaa ja 39 henkilöä on asetettu karanteeniin. Joukkoaltistumisia ei ole tullut tietoon.

Oulun 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on nyt 26,9. Ilmaantuvuus on laskussa, mutta Oulu on vielä epidemian kiihtymisvaiheessa.

– Pääsiäistä vietetään parhaillaan ja se muodostaa matkustelun vuoksi riskin epidemian pahenemiselle Oulussa. Väestöä kehotetaan samaan vastuulliseen käyttäytymiseen pääsiäislomilla kuin hiihtolomillakin, tiedotteessa sanotaan.

Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa viisi koronapotilasta ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa alle viisi.

Koronarokotteen kaupungissa on saanut 26 048 henkilöä, mikä on 12,6 prosenttia oululaisista.

Oulun kaupunki kertoo tiedottavansa koronatilanteesta seuraavan kerran tiistaina 6. huhtikuuta.