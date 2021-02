Oulussa on todettu neljä uutta koronavirustartuntaa perjantaina, kertoo Oulun kaupunki. THL kertoi perjantaina puolestaan kahdeksasta uudesta koronatartunnasta Oulussa.

Perjantaina todetuista uusista tartunnoista kaksi on tuntemattomasta lähteestä. Koko viikolla kaupungissa on tähän mennessä todettu 22 koronavirustartuntaa.

Kaupungin mukaan bussilinjalla 23K on ilmennyt mahdollinen joukkoaltistuminen. Koronavirukselle on saattanut altistua bussissa 23K Martinniemessä tiistaina 9. helmikuuta kello 12.30–13 ja keskiviikkona 10. helmikuuta kello 13.30–14. Näillä bussivuoroilla matkustaneita pyydetään tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan testiin herkästi.

Lisäksi Martinniemen alakoulussa on tapahtunut joukkoaltistuminen 9.–10. helmikuuta. Myös koululla järjestetyssä seurakunnan salibandykerhossa on tapahtunut joukkoaltistuminen 10. helmikuuta kello 16–17. Kaupungin mukaan koulussa altistuneisiin on oltu yhteydessä ja salibandykerholaisia on pyydetty ilmoittautumaan koululle.

Tänään karanteeniin on Oulussa asetettu 58 henkilöä. Oulun kaupungin mukaan karanteeniin asettaminen on vielä osin kesken. Tähän mennessä on tällä viikolla asetettu karanteeniin 146 henkilöä.

Oulussa koronaviruksen viimeisen 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 41,9 sataatuhatta asukasta kohden. Pohjois-Pohjanmaalla ilmaantuvuusluku on 40,9.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä hoidettavana alle viisi koronapotilasta. Myös Oulun kaupunginsairaalassa koronapotilaita on alle viisi.