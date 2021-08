Oulussa on todettu maanantaina 15 uutta koronatartuntaa, tiedottaa Oulun kaupunki. Viime viikon tartuntamäärä kolminkertaistui edelliseen viikkoon verrattuna. Kaikkiaan viikon aikana todettiin 96 koronatartuntaa.

Tartuntamäärien kasvun takia alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu torstaina 5. elokuuta ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään alueen koronatilannetta ja suositusten tarvetta.

Kaupungin mukaan viime viikonloppuna järjestetyn Qstock-festivaalin vaikutus koronatartuntojen määrään näkyy vasta aikaisintaan tämän viikon lopussa.

Oulun kaupungin tiedotteesta käy ilmi, että jotkut työnantajat ovat vaatineet festivaaleille osallistuneita työntekijöitään käymään koronatestissä.

– Tämä ei ole asianmukaista eikä testejä oireettomille tehdä, tiedotteessa todetaan.

Oulun kaupunki kehotti viime viikolla kaikkia ravintola Pataässässä viikonloppuna käyneitä hakeutumaan koronatestiin korona-altistumisen vuoksi. Nyt kehotus hakeutua koronatestiin on rauennut.

Viikonloppuna ja viime viikolla loppuviikosta koronavirukselle on voinut altistua useissa eri paikoissa. Oulun kaupunki muistuttaa, ettei altistumisen mahdollisuuksiin liity tällä erää suositusta testattavaksi menemisestä, vaan testiin tulee hakeutua vain mikäli oireita ilmenee.

Näissä paikoissa on voinut altistua koronavirukselle: • Terveystalo Food & Co Kantakortteli, Albertinkatu 16, klo 11-13 • Pub Graali 24.7. kello 16-18 • ravintola Tuba 27.7. kello 13.30-14.30 • Koivurannan kahvila 27.7. kello 19-23 • Teerenpeli 27.7. kello 22-23 • 1bar 27.7. kello 23-24 • Pataässä 28.7. kello 00-01.30 sekä 28.-29.7. välinen yö • Cafe Kuluma 28.7. kello 01.30-02.30 • Suomen Tivoli Hietasaari 28.7. kello 15-21 • Linnansaaren vesipuisto 28.7. kello 17-19 • Ravintola Olimpos 28.7. kello 18-20 • Kaarlenholvi 28.-29.7. välinen yö sekä 29.-30.7. välinen yö

Tällä hetkellä koronaviruksen ilmaantuvuusluku on Oulussa viimeisen kahden viikon ajalta 69,6 tartuntaa 100 000:aa asukasta kohden. Ilmaantuvuusluku on nousussa. Oulun kaupunginsairaalassa ei maanantaina ollut hoidettavana koronapotilaita ja OYSissa koronapotilaita oli alle viisi.

Karanteenin purku ei toistaiseksi onnistu, rokotukset etenevät hyvin

THL päivitti maanantaina ohjeistustaan koronakaranteeniin pituudesta 14 päivästä 10 päivään. Lisäksi karanteeni on jatkossa mahdollista purkaa aikaisintaan kuudentena päivänä negatiivisella koronatestillä. Oulun kaupungin mukaan tämä ei kuitenkaan ole vielä mahdollista tällä viikolla rajallisen koronatestikapasiteetin vuoksi.

Oulun kaupungin mukaan koronarokotukset ovat edenneet Oulussa hyvin. Ensimmäisen annoksen on saanut 66 prosenttia oululaisista. Yli 50-vuotiaista ensimmäisen rokotteen on saanut yli 90 prosenttia, yli 40-vuotiaista yli 80 prosenttia ja yli 20- ja 30-vuotiaista lähes 70 prosenttia. 12–19-vuotiaista noin kolmannes on saanut ensimmäisen rokotteen.

Tällä hetkellä koronarokotukseen voivat hakeutua Oulussa 16 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt sekä 12–15-vuotiaat, jotka kuuluvat riskiryhmiin 1 ja 2. Ensimmäisen koronarokotuksen voi saada Ouluhallilta ilman ajanvarausta jokaisena arkipäivänä kello 9–15. Rokotuksen voi saada ilman ajanvarausta 13. elokuuta saakka. Toiseen koronarokotukseen on pakollinen ajanvaraus.