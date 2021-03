Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oulussa on todettu lauantain aikana kuusi uutta koronavirustartuntaa, kertoo Oulun kaupunki.

Uusia joukkoaltistumisia on kaupungin mukaan todettu yksi. Altistuminen on tapahtunut amerikkalaisen jalkapallon joukkueen sisällä. Kaupungin mukaan altistuneet eivät ole vielä mukana karanteeniin asetettujen lukumäärässä, sillä heidän tavoittamisensa on kesken.

Tällä viikolla Oulussa on todettu yhteensä 35 koronavirustartuntaa. Joukkoaltistumisia on ollut viisi kappaletta ja karanteeniin on asetettu tähän mennessä 202 henkilöä.

Kaupungin mukaan kaupunginsairaalan koronaryppääseen liittyen on todettu lauantaina yksi uusi jatkotartunta. Tartunta on todettu A2-osastolla eikä oletettavissa ole jatkoaltistumisia.

Oulun kaupungissa koronaviruksen ilmaantuvuus on viimeisen kahden viikon osalta 43,3 tapausta 100 000:aa asukasta kohden. Ilmaantuvuus on laskussa.

Lauantaina Oulun kaupunginsairaalassa oli hoidettavana viisi koronapotilasta. OYSissa koronapotilaita oli yhdeksän.

Koronarokotuksia perutaan ensi viikolta

THL:n perjantainen päätös keskeyttää Astra Zeneca -koronarokotteen käyttö ainakin viikoksi peruu myös oululaisten rokotuksia. Oulun kaupungin tiedotteessa muistutetaan, että sekä maanantain 22. maaliskuuta että torstain 25. maaliskuuta rokotusajat joudutaan perumaan. Kaikkiaan 1250 oululaisen koronarokotusaika joudutaan perumaan päätöksen vuoksi ensi viikolta.

Tähän mennessä koronarokotteen on saanut 19 949 oululaista, mikä on 9,6 prosenttia kaupungin asukkaista. Ouluhallissa jatketaan ensi viikolla rokotuksia yli 75-vuotiaiden ja kotihoidossa yli 70-vuotiaiden rokotuksilla.

Kaupungin mukaan riskiryhmiin kuuluvien alle 70-vuotiaiden rokotusajanvaraus on toistaiseksi tauolla ja heidän rokotuksensa jatkuvat, kun yli 70-vuotiaat on rokotettu.

Ajanvaraus rokotuksiin on suljettu tilapäisesti ja ajanvaraus avautuu uudelleen keskiviikkona 24. maaliskuuta kello 8.