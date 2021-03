Oulussa on keskiviikkona todettu yhdeksän uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Oulun kaupunki. Ilmi on tullut yksi uusi joukkoaltistuminen yksityistilaisuudessa. Karanteeniin on päivän aikana asetettu 37 henkilöä.

Oulun on yhä epidemian toiseksi pahimmalla tasolla eli kiihtymisvaiheessa. Tilanteeseen vaikuttaa etenkin Oulun kaupunginsairaalan koronaryväs. Siihen ilmaantui keskiviikkona yksi uusi tartunta sairaalan työntekijällä ja kolme tartuntaa jatkoketjussa sairaalan ulkopuolella.

Uusia tartuntaketjuun liittyviä kuolemantapauksia on tullut ilmi kolme. Yhteensä tartunnan saaneita sairaalan potilaita on nyt 37 ja työntekijöitä 40. Kuolemantapauksia on yhteensä 13.

– Tiukat torjunta- ja rajoitustoimet sairaalassa jatkuvat OYSin infektioiden torjuntayksikön kanssa. Joukkotestauksia sekä potilailla että työntekijöillä toteutetaan useassa aallossa, tiedotteessa sanotaan.

Aiemmin tiedotettuihin Hiirosen kodissa ja Oulunsalon kotihoidossa tapahtuneisiin altistumisiin liittyen ei ole tullut ilmi uusia tartuntoja.

Oulussa koronaviruksen 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 83,8. Luku on nousussa. Oulun kaupunginsairaalassa on tällä hetkellä 22 koronapotilasta ja OYSissa kymmenen.

Oulussa ensimmäisen koronarokotteen on saanut 13 581 henkilöä, mikä on 6,5 prosenttia oululaisista.

Oulun kaupungin johtoryhmä kokoontui tänään pohtimaan rajoitusten jatkoa. Johtoryhmä päätti pitää 22. maaliskuuta saakka voimassa olevat rajoitukset ennallaan. Tilannetta arvioidaan seuraavan kerran ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona.