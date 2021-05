Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulussa on todettu torstaina kaksi uutta koronavirustartuntaa. Toinen tartunnoista on peräisin tuntemattomasta lähteestä.

Kaikkiaan tällä viikolla on tähän mennessä todettu 18 koronatartuntaa ja Oulu on yhä koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on kaupungissa viimeisen 14 vuorokauden ajalta 49 tapausta 100 000:aa asukasta kohden.

Tällä viikolla karanteeniin on asetettu kaikkiaan 76 oululaista. Torstaina karanteeniin on asetettu 14 ihmistä.

Torstaina ei ole tullut tietoon uusia joukkoaltistumisia tai altistumisen mahdollisuuksia. Tällä viikolla joukkoaltistumisia on ollut kaikkiaan kaksi.

Sairaalahoidossa oli torstaina 16 koronapotilasta Oulun kaupunginsairaalassa. OYSissa koronapotilaita on 11.

Oulu pitää edelleen voimassa 10 henkilön kokoontumisrajoituksen yleisötilaisuuksille, vaikka muualla Pohjois-Pohjanmaalla kokoontumisrajoitusten yläraja nousee. Kireämmän rajoituksen taustalla on kaupungin linjaus. Kireämmät rajoitukset ovat voimassa 16. toukokuuta saakka.

Muualla Pohjois-Pohjanmaalla 20 henkilön kokoontumiset on sallittu 10.5. alkaen ja 50 henkilön kokoontumiset on sallittu 24.–31.5.