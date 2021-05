Oulun kaupunginsairaalan ja OYSin sairaalaepidemia on rauhoittumassa. Kuva: Teija Soini

Oulussa on todettu keskiviikkona kahdeksan tuoretta koronatartuntaa, kertoo Oulun kaupunki.

Tartuntojen joukossa on yksi Oulun kaupunginsairaalan ja OYSin sairaalaepidemiaan liittyvä tapaus. Kaupunginsairaalassa todettiin uusi tartunta osaston B3 työntekijällä. Kaupungin mukaan toistuvat koronatestauskierrokset ja muut poikkeusjärjestelyt jatkuvat kaupunginsairaalassa vielä arviolta tämän viikon ajan.

Tällä viikolla uusia koronatartuntoja on todettu 16. Uusia joukkoaltistumisia ei ole tullut ilmi keskiviikkona.

Sairaalaepidemia on kaupungin koronatiedotteen mukaan rauhoittumassa, mutta muista lähteistä peräisin olevien uusien tartuntojen määrä on yhä korkeahko ja Oulu on edelleen koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Päivän kahdeksasta tartunnasta kaksi on tuntemattomasta lähteestä. Tällä hetkellä ilmaantuvuusluku on Oulussa viimeisen 14 vuorokauden osalta 53,4 tartuntaa 100 000:aa asukasta kohden.

Kaupungin mukaan kuntosali Vocatum Kynsilehdossa on voinut altistua koronavirukselle sunnuntaina 2. toukokuuta kello 10–11 ja tiistaina 4. toukokuuta kello 6–7. Myös Wetterin lounasravintolassa on saattanut altistua koronavirukselle maanantaina 3. toukokuuta kello 11–11.30.

Sairaalahoidossa oli keskiviikkona yhteensä 28 koronapotilasta. Heistä 16 on Oulun kaupunginsairaalassa ja 12 OYSissa. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on nousussa.