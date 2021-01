Oulussa on todettu perjantaina kello 16 mennessä 22 uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Oulun kaupunki. Kyseessä on tämän viikon korkein päivittäinen luku.

Tartuntalähteinä ovat olleet kaveritapaamiset ja perhe. Tuntemattomien lähteiden osuus noin 20 prosenttia.

Perjantaina karanteeniin on asetettu Oulussa 46 henkilöä, mutta tiedotteen mukaan yhteydenotot ovat vielä kesken ja luku tulee nousemaan.

Perjantaina on tullut ilmi yksi uusi joukkoaltistuminen Kuukkelin päiväkodissa. Altistuneisiin tai heidän huoltajiinsa ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Tiedotteen mukaan mahdollisia korona-altistumisia on voinut tapahtua myös pizzeria Da Maxissa sunnuntaina 17.1. kello 18–19, Tuiran Hesburgerissa maanantaina 18.1. kello 16–22 ja kuntosali Sportello keskustassa 20.1 kello 19–20. Kyseisissä tiloissa asioineita henkilöitä kehotetaan tarkkailemaan vointiaan tarkasti ja hakeutumaan testeihin herkästi, jos oireita ilmenee.

Oulussa on tällä viikolla perjantai-iltapäivään mennessä ilmennyt yhteensä 86 uutta tartuntaa, mikä on yhtä paljon kuin viime viikolla yhteensä. Viime viikolla samaan aikaan uusien tartuntojen määrä oli 25 prosenttia vähemmän.

Karanteeniin on asetettu tämän viikon aikana 415 henkilöä, mikä on lähes puolitoistakertainen määrä viime viikkoon verrattuna. Joukkoaltistumisia on ollut tällä viikolla yhdeksän, kun niitä viime viikolla oli yhteensä viisi.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on tasaantunut. Oulussa 14 vuorokauden ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 102,1, Pohjois-Pohjanmaalla 63.

Kaupungin tiedotteen mukaan Oulu on kiihtymisvaiheessa, vaikka ilmaantuvuuden osalta leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa alle 5 koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa seitsemän koronapotilasta. Sairaalahoidon tarve ei ole kasvussa.

Tällä viikolla Oulussa tullaan arvion mukaan tekemään noin 2500–2600 koronavirustestiä. Testimäärä on kasvanut viime viikosta 20 prosenttia.