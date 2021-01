Oulussa on todettu torstai-iltapäivään mennessä 17 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Oulun kaupunki.

THL puolestaan raportoi Ouluun torstaina 18 uutta korontapausta. Oulun kaupunki kertoo saman päivän aikana todetut tartunnat, kun taas THL:n tiedot ovat peräisin tartuntatautirekisteristä, johon tiedot päivittyvät viiveellä.

Oulun kaupungin mukaan 40 prosenttia uusista tartunnoista on tuntemattomasta lähteestä. Lisäksi tartuntoja on esimerkiksi perheen sisältä tai työpaikalta.

Torstaina Oulussa tuli kaupungin mukaan ilmi kolme joukkoaltistumista sekä mahdollisia altistumisia ravintoloissa. Joukkoaltistumisia ilmeni Merikosken koululla, työpaikalla sekä ravintolassa.

Oulun kaupungin mukaan ravintola Wingerissä lauantaina 16. tammikuuta ja sunnuntaina 17. tammikuuta käyneet ovat voineet altistua koronavirukselle. Myös ravintola Saurahassa maanantaina 18. tammikuuta tai tiistaina 19. tammikuuta on voinut altistua koronavirukselle. Altistumisia on voinut kaupungin mukaan olla myös ravintola Toripolliisissa lauantaina 16. tammikuuta kello 18–20.30, Space Bowling & Billiards -ravintolassa sunnuntaina 17. tammikuuta kello 17–18 sekä Puistokahvila Makiassa maanantaina 18. tammikuuta kello 12.30–13.15.

Torstaina karanteeniin on asetettu yhteensä 92 henkilöä. Tällä viikolla karanteeniin on asetettu noin 362 henkilöä, mikä on kaupungin mukaan selvästi enemmän kuin viime viikolla. Myös joukkoaltistumisia on ollut tällä viikolla edellisviikkoa enemmän. Torstaihin mennessä joukkoaltistumisia on ollut kahdeksan, kun viime viikon aikana niitä tuli ilmi viisi.

Koko viikon aikana Oulussa on todettu torstai-iltapäivään mennessä 64 uutta koronavirustartuntaa. Tämä on lähes 10 prosenttia enemmän kuin viime viikolla samaan aikaan.

Sairaalahoidon tarpeessa ei ole kasvua Oulussa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli torstaina hoidettavana viisi koronapotilasta. Myös Oulun kaupunginsairaalassa koronapotilaita oli viisi.