Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulussa on todettu maanantaina 13 uutta koronatartuntaa. Tartunnat on todettu maanantaina iltapäivään kello 15.30 mennessä.

Oulun kaupungilta kerrotaan, että määrä vastaa karkeasti viime viikon päivittäisten tartuntojen määrää. Koronatartuntojen määrä on Oulussa yhä kasvussa ja kaupungin ilmaantuvuusluku on 106 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Koko maakunnassa ilmaantuvuusluku on 64,3.

Maanantaina todetuista tartunnoista 31 prosenttia eli neljä on peräisin selvittämättömistä lähteistä. Todetut tartunnat ovat peräisin muun muassa perheen sisältä, ravintolasta tai mökkireissuilta.

THL kertoi maanantaina, että Oulussa on todettu 10 uutta koronavirustartuntaa. THL:n luvut ovat peräisin tartuntatautirekisteristä ja luvut päivittyvät viiveellä. Oulun kaupunki kertoo tartunnoista saman päivän aikana, joten luvut voivat erota toisistaan.

Oulun kaupunki kertoo, että kaupungissa laajennetaan maskisuositusta THL:n uuden suosituksen mukaisesti. Uuden ohjeistuksen mukaan yli 12-vuotiaiden tulisi käyttää kasvomaskeja suosituksen mukaisesti. Maskisuositus laajenee Oulussa muutoksen myös myös alakouluun.

Muihin suosituksiin ei ole tehty muutoksia. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä pui alueen koronatilannetta ja rajoitusten ja suositusten jatkoa tiistaina. Oulun kaupungin johtoryhmä päättää linjauksista keskiviikkona.

Kaupungin mukaan Oulussa ei ole todettu uusia joukkoaltistumisia. Maanantaina karanteeniin on asetettu 16 henkilöä.

Sekä Oulun yliopistollisessa sairaalassa että Oulun kaupunginsairaalassa on molemmissa hoidettavana kuusi koronapotilasta.

Lue myös: Oulun ylä­kou­luis­sa on jo totuttu mas­ki­ar­keen – uuden suo­si­tuk­sen myötä kas­vo­mas­kit otetaan käyt­töön myös kuu­des­luok­ka­lai­sil­la