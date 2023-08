Jänisrutto on jäniksille ja rusakoille usein kuolettava tauti, mutta ihmisillä hyvin harvoin. Arkistokuva. Kuva: Anssi Jokiranta

Oulussa on havaittu tänä kesänä jänisruttoa, kertoo Oulun seudun ympäristötoimi tiedotteessaan.

Kuntalaisilta on tullut ympäristötoimelle yhteydenottoja kuolleista jäniksistä ja rusakoista, kertoo ympäristöjohtaja Leena Tuuri. Ruokaviraston Oulun toimipisteessä on tutkittu muutamia kuolleina löydettyjä yksilöitä, joiden kuolinsyyksi on varmistunut jänisrutto, Tuuri toteaa.