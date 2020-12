Oulussa todettiin sunnuntaina kello 14 mennessä kaksi uutta koronavirustartuntaa, kerrotaan Oulun kaupungin tiedotteessa.

Koronan ilmaantuvuus on selvässä laskussa toista viikkoa peräkkäin, mutta Oulun huomautetaan olevan edelleen epidemian leviämisvaiheessa.

– Alkavalla lomakaudella lähikontakteihin, sosiaalisiin kokoontumisiin ja matkustamiseen tulee suhtautua erityisellä varovaisuudella, jotta voimakkailla rajoituksilla aikaansaatu myönteinen kehitys ei romutu lomakauden jälkeen, tiedotteessa sanotaan.

Sunnuntaina karanteeniin on asetettu 19 henkilöä. Tietoon ei ole tullut uusia joukkoaltistumisia.

Oulussa on kuluneella viikolla todettu sunnuntai-iltapäivään mennessä 48 koronatartuntaa, mikä on liki puolet vähemmän kuin viime viikolla.

Tällä viikolla joukkoaltistumisia on ollut neljä, mikä on puolet enemmän kuin viime viikolla. Karanteeniin on asetettu viikon aikana 314 henkilöä, mikä on noin viidenneksen edellisviikkoa enemmän.

Oulussa koronan 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuus on sunnuntaina 83,9 sataatuhatta asukasta kohti. Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuus on 63,5. Molemmat luvut ovat laskussa.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä kymmenen koronapotilasta. Määrä on noussut, sillä lauantaina koronapotilaita oli seitsemän. Oulun kaupunginsairaalassa on alle viisi koronapotilasta.

Tiedotteessa muistutetaan, että Oulun rajoitukset ovat voimassa 18. tammikuuta saakka.

– Kaikkien suositusten noudattaminen on edelleen välttämätöntä, vaikka epidemiatilanne onkin helpottumassa.

THL: Suomessa 309 uutta tartuntaa

THL kertoi aiemmin sunnuntaina rekisteröineensä Suomessa 309 uutta koronavirustartuntaa. Valtaosa on pääkaupunkiseudulla.

Turun seudun hankala tartuntatilanne ei näytä helpottavan, sillä uusia rekisteröitiin pelkästään Turun kaupunkiin 60 tapausta. Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on maan pahin.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tartuntamäärä kasvoi yhteensä 13 tapauksella. Niistä 10 on rekisteröity Ouluun, kaksi Tyrnävälle ja yksi Iihin.

Oulun kokonaismäärä on nyt 1 064 tartuntaa epidemian ajalta. Sairaanhoitopiirin alueella niitä on nyt 1 415.

Lapissa (kokonaismäärä 336) tartunnat kasvoivat kahdella. Tartunnat ovat Rovaniemellä.

Kainuuseen (164) ja Länsi-Pohjaan (328) ei kirjattu uusia tartuntoja. Näillä alueilla epidemiatilanne on pysynyt varsin rauhallisena viime päivät.

THL:n luvut perustuvat tartuntatautirekisteriin ja niiden joukossa voi olla tartuntoja useammalta aiemmalta päivältä.

Oulun kaupunki kertoo joka iltapäivä tuoreet päivän tartuntamäärät, minkä vuoksi THL:n ja kaupungin luvut eroavat toisistaan.

Koko maassa kahden viikon aikana raportoitujen tartuntojen määrät ovat olleet laskussa viime päivät.

Viimeisen kahden viikon ajanjakson aikana on rekisteröity 5 531 koronatartuntaa, mikä on 461 tartuntaa vähemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikajakson aikana.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia oli perjantaihin mennessä raportoitu epidemian ajalta 489. Sairaalahoidossa koronataudin vuoksi oli THL:n viimeksi perjantaina päivittämän tiedon mukaan 263 ihmistä.

Heistä tehohoitoa tarvitsi 30 potilasta.

Juttu päivitetty Oulun kaupungin tiedottamilla luvuilla kello 17.03. Jutun otsikko ja alkuosa päivitetty.