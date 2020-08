Eniten yksinyrittäjätukea on myönnetty Oulussa parturi- ja kampaamoyrittäjille, kertoo BusinessOulu. Kaikkiaan tukeen on elokuun alkuun mennessä tullut 1 327 hakemusta ja sitä on jaettu reilun 2,3 miljoonan euron edestä.

Parturi- ja kampaamoyrittäjien lisäksi tuen saaneiden joukossa on runsaasti terveyspalvelu- ja kauneudenhoitoalalla työskenteleviä yrittäjiä, kuten hierojia, kosmetologeja ja fysioterapeutteja. Myös taksiliikennealan yrittäjiä on runsaasti tuen saaneiden joukossa.

Yksinyrittäjätuki on 2000 euron suuruinen kertakorvaus, jolla voi kattaa yritystoiminnasta aiheutuneita kustannuksia, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksia tai kirjanpito- ja toimistomenoja. 2000 euron korvauksella saa kattaa 16. maaliskuuta-31. elokuuta syntyneitä kustannuksia.

Yksinyrittäjätuen haku on avoinna syyskuun loppuun saakka. Tukea voi saada, mikäli yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16. maaliskuuta jälkeen. Vähintään 30 prosentin liikevaihdon lasku on pystyttävä osoittamaan kirjanpidosta tai tiliotteista.

Lisäksi yksinyrittäjällä on oltava edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.