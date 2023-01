Radio Kalevan studiossa vieraina Petri Kauppinen (vas.) ja Osmo Hakosalo Kuva: Tuukka Myllymäki

Oulussa ja yleisemmin pohjoisessa on kova nousu kansanmusiikkin ja -tanssin parissa. Näin on, mikäli Radio Kalevan aamuvieraita on uskominen. Tanssija-koreografi Petri Kauppinen ja muusikko Osmo Hakosalo tekevät aktiivisesti työtä, että noste pysyy ja kehittyy pohjoisen leveysasteilla.

Kuuntele Karjasillan sarastuksessa vierailleiden Kauppisen ja Hakosalon mietteitä ja visiointia siitä, mihin suuntaan heidän rakastamansa kulttuuri on matkalla.

Toimittajana Tuukka Myllymäki.