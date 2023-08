Oulu

Ilmakitaransoiton MM-kisojen suurlähettilään Justin "Nordic Thunder" Howardin haaveena olisi kuljettaa tämä erikosivalmisteltu Jopo Suomen päästä päähän. Kuva: Ville Muikkula

Elokuun lopussa kilpailtavan perinteisen Ilmakitaransoiton MM-kisat tuovat Ouluun jälleen kerran toiveikkaita ilmakitaroitsijoita ympäri maailmaa. Ensimmäiset askeleet kohti maailmanmestaruutta (tai näiden haaveiden murskautumista) tullaan liikkumaan jo ennen Rotuaarilla järjestettävää finaalia, kun kansallisten kisojen voittojen ulkopuolelle jääneet kilpailijat antavat parhaansa 45 Special -ravintolossa Mustien Hevosten -karsinnan yhteydessä.

Mahdollisuudet ponnistaa karsinnasta mestaruuteen asti ovat olemassa, siitä todisteena kertaalleen maailmanmestaruuteen ja vuoden 2021 mestarien mestariksi noussut Justin "Nordic Thunder" Howard.

Chicagossa asuvalle ameriikkalaiselle jo ensimmäinen matka Ouluun oli käänteen tekevä: miehestä on sittemmin tullut ilmakitaroinnin suurlähettiläs, sekä lipunkantaja maailmanlaajuisesti. Nyt rakkaus Oulua ja Suomea kohtaan on saanut hänet mielenkiintoisen projektin ääreen: hänen haaveenaan olisi matkustaa Jopo-pyörällä Suomen halki. Tässä projektissa Howardilla on mukana myös Essi Haukkamaa.

Mistä on syntynyt idea Make Air -dokumentille? Millaiset asiat Nordic Thunder nostaa ilmakitaroinnin menestyksen reseptiksi? Näistä ja monista muista otettiin selvää Radio Kalevan Solistinkadun Iltapäivässä!

Toimittajana Ville Muikkula.