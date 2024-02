Oululaisissa soitinkaupoissa saa soittaa loppuun kaluttuja klassikoita kuten Smoke on The Water tai Stairway to Heaven, joita kaikki eivät voi sietää. Myös mitä tahansa muita tunnettuja tai vähemmän tunnettuja musiikkikappaleita saa soittaa vielä Oulun elossa olevissa kahdessa liikkeessä, F-Musiikissa Limingantullissa ja Kitarapajassa keskustassa.

Joihinkin maailman soitinliikkeisiin seinälle on ilmaantunut kielto, että edellä mainittujen klassikoiden tapailu on ehdottomasti kielletty. Kitarapaja Oulun myymälänhoitaja Jukka Kangas ja F-Musiikin myymäläpäällikkö Jyrki Salo vakuuttavat, että moista kieltoa ei ole harkittukaan, vaikka monenlaista riesaksi yltyvää soitantoa voi liikkeissä joutua kuulemaan.

– Kaikkea saa soittaa ja kaikkea soitetaankin. Aina silloin tällöin myös noita mainittuja kappaleita. Myös Kissanpolkkaa vedetään usein meidän sähköpianoillamme, Salo sanoo.