Mika Anttolainen on työskennellyt Oulun lasten- ja nuortenelokuvien festivaalilla eri tehtävissä jo 23 vuotta. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Suvaitsevaisuudelle ja toisenlaisuuden hyväksymiselle on tilausta tämän hetken maailmassa. Oulun kansainvälisellä lasten- ja nuortenelokuvien festivaalilla katse on huomio tänä vuonna suunnattu sellaiseen elokuviin, joissa on näitä arvoja.

Festivaalijohtaja Mika Anttolaisen ja hänen tiiminsä rakentama ohjelmisto tuo esiin laajan kirjon kulttuureja ja maailmoja.