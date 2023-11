”Oikeesti tekeminen” on ohjaaja Joel Härkösen mukaan materiaalilähtöinen praktiikka. – Sen sijaan, että joku esittäisi vuolevansa muovista halkoa muovisella veitsellä, kiinnostavampaa on oikea puukko ja oikea halko, josta vuollaan puunkappaleita, Härkönen vertaa. Kuva: Pekka Peura

Oulun teatterin Pikisali muuttuu pikkujoulukauden ajaksi 1920-luvun kabareenäyttämöksi, joka on täynnä säihkyvää glamouria, viekoittelevaa dekandenssia ja villiä hulluttelua. Post-Kabareen ohjaa 32-vuotias Joel Härkönen, joka on yhdessä luottotyöparinsa, esityssuunnittelija Veli-Ville Sivénin kanssa kehittänyt teatterin tekemisen praktiikkaa, jota he nimittävät ”oikeesti tekemiseksi”.