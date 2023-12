Biletohtori Antti Maunun mukaan yhteiskunnassa ollaan menossa puritaanisempaan aikaan. Kuva: Heidi Liikala / Arkisto

On menossa perinteinen juhlasesonki. Presidentin linnassakin jo karkeloitiin ja pikkujouluja on jokaiselle viikonlopulle ja välillä arkipäiväänkin. Korona on jotenkuten päihitetty. Odotus palkitaan, kun vihdoinkin saa juhlia kunnolla. Vai saako?

Tänään perjantain Oulun teatterilla järjestettävässä keskustelutilaisuus PikiTalkissa kysytään, että kun kaikki ovat nykyään niin kovin kunnollisia, saako enää juhlia.