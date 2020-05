Ulkoilijat nauttivat aurinkoisesta säästä torstaina Nallikarissa. Oulussa voidaan mitata hellelukemia jo kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Kuva: Pekka Peura

Sää on koulujen päättyessä lauantaina koko maassa monin paikoin poutainen. Alkuviikosta on tulossa lämmin ja sää on Pohjois-Suomessa hyvin aurinkoinen ja poutainen. Viikon lämpimimmät päivät ovat Oulussa maanantai ja tiistai, kunnes keskiviikkona sää viilenee ja muuttuu epävakaisemmaksi.

– Korkeapaine on vahvistumassa maan länsiosassa ja Länsi-Lapin tienoilla. Idässä on pilvisempää ja viileämpää. Sunnuntaina iltapäivällä Länsi-Lapissa voidaan jo mitata hellelukemia ja Oulun kohdalla ollaan noin 20 lämpöasteen paremmalla puolella, Ilmatieteenlaitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa kertoo.

– Maanantai on sunnuntaitakin lämpimämpi. Lämpötila pysyttelee Oulussa vielä tiistainkin ajan 23 asteen tienoilla. Keskiviikkona lännestä on lähestymässä matalapainetta ja korkeapaine supistuu. Matalapaine viilentää säätä maan itäosassa ja sää muuttuu loppuviikkoa kohti epävakaisemmaksi.