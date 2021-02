Oulun kaupungin mukaan Metsokankaan päiväkodissa on tapahtunut joukkoaltistuminen kahdessa eri ryhmässä.

Kaupunki ei kerro tarkemmin Metsokankaan altistumisista karanteeniin määrättyjen määrää, mutta tänään karanteeniin on pantu kaupungissa kaikkiaan 51 ihmistä.

Tuoreiden päivittäistartuntojen määrässä nähtiin lisäksi tänään hyppäys, sillä tietoon on päivän aikana tullut 9 uutta koronatartuntaa. Sunnuntain aikana niitä tuli tietoon vain neljä.

Maanantain tuoreissa tartunnoissa virus on saatu perhepiirissä, työpaikalta, tuttavalta sekä kotimaan matkustamisen seurauksena Helsingistä.

THL raportoi aiemmin päivällä Ouluun 8 tartuntaa lisää. THL:n luvut perustuvat tartuntatautirekisteriin ja niissä on tartuntoja aiemmilta päiviltä. Oulun kaupunki taas kertoo joka iltapäivä tuoreet päivän tartuntamäärät, minkä vuoksi THL:n ja kaupungin päivittäisluvut eroavat toisistaan.

Sairaalahoidon tarve on pysynyt aiemmalla tasolla. OYSissa on yhdeksän koronaviruspotilasta ja kaupunginsairaalassa alle viisi.

Testeissä Oulussa on viime viikolla käynyt 2 688 henkeä, ja testissä käyneiden määrä on nousussa. Positiivisten näytteiden osuus on nyt 0,9 prosenttia. Niiden osuus on nousussa.

Vähintään ensimmäisen rokoteannoksen saaneita oululaisia on nyt 3 942, joka on 1,9 prosenttia asukkaista. Todellinen luku on jo selvästi isompi, sillä viime lauantaina Ouluhallissa rokotteen saaneet noin 1 000 ihmistä eivät vielä näy THL:n rokotetilastossa.

Alueen koronanyrkki kokoontuu tiistaina arvioimaan epidemiatilannetta

Alueellinen "koronanyrkki" eli koordinaatioryhmä arvioi epidemiatilannetta ja rajoitusten tarvetta jälleen huomenna tiistaina. Keskiviikkona puolestaan kokoontuu Oulun kaupungin koronajohtoryhmä tekemään omat päätöksensä.

– Tartuntatautilain muutokset tulivat voimaan tänään maanantaina 22.2.2021. Muutokset antavat lisää paikallisia mahdollisuuksia hallita epidemiaa sen eri vaiheissa, Oulun tiedotteessa huomautetaan.

Ajantasaisen tiedon Oulun koronarokotuksista saat täältä.