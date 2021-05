Oulu raportoi maanantaina iltapäivällä vain kaksi tuoretta koronavirustartuntaa iltapäivään mennessä. Molemmat liittyvät tartuntaryppääseen, joka on piinannut viime aikoina OYSia ja Oulun kaupunginsairaalaa.

Kaupunki ei antanut vappuviikonloppuna päivittäisiä tiedotteita, mutta kertoo nyt että vapun viettoon liittyen on tullut tietoon yksi joukkoaltistuminen yksityistilaisuudessa.

Karanteeniin on maanantaina asetettu kaikkiaan 26 ihmistä Oulussa.

Viime viikolla uusien tartuntojen määrä kasvoi hieman, mutta altistuneiden määrä pieneni selvästi edellisviikkoon verrattuna, kaupunki tiedottaa. Myös joukkoaltistumisten määrä pieneni. Tarkat tiedot löydät jutun lopusta.

Mainittu kahteen sairaalaan liittyvä tartuntojen ketju oli taustalla yli kahdessa kolmasosassa kaikista Oulun viime viikon tartunnoista.

OYSista alkunsa saaneessa kaupunginsairaalan koronaepidemiassa todettiin viikonlopun aikana yksi uusi tartunta potilaalla ja kaksi tartuntaa työntekijöillä osastolla B3. Lisäksi ilmeni yksi jatkotartunta. Kaupungin mukaan muissa yksiköissä ei ole todettu uusia tartuntoja.

Yhteensä kaupunginsairaalan epidemiassa on sairastunut nyt 16 potilasta, 11 työntekijää sekä jatkotartuntoja on todettu 15 tapausta. Kokonaismäärä on siten 42 tartuntaa.

– Poikkeusjärjestelyt jatkuvat sairaalan toiminnassa. Toistuvia testauskierroksia toteutetaan tällä viikolla edelleen. Sairaalan henkilökuntatilanne on parantunut, Oulun kaupunki kertoo.

Viime viikon yhteensä 52:n Oulun tartunnan lähteenä olivat OYSin ja kaupunginsairaalan epidemia, perhe, tuttavapiiri, työpaikka ja ulkomaat. Tuntemattomaksi lähde jäi vain kuudessa prosentissa tapauksista.

Sairaalahoidossa viime viikon viimeisenä päivänä oli kaupunginsairaalassa 14 koronapotilasta ja OYSissa 10 potilasta. Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on ollut kasvussa.

Jopa 8 000 rokotetta jaossa viikolla

Oulussa on alkaneella viikolla jaossa jopa yli 8 000 koronarokotetta pääosin Ouluhallilla. Rokotusvuorossa ovat 57-vuotiaat eli vuonna 1964 syntyneet ja sitä vanhemmat henkilöt, riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt sekä erityisryhmien asumispalvelut.

Rokotteina ovat Pfizerin ja AstraZenecan rokotteet Ouluhallilla. Modernan rokotetta käytetään asumispalveluissa.

Kaupunki huomauttaa, että THL:n linjauksen mukaisesti riskiryhmän 2 alaikäraja on jatkossa 16 vuotta, kun se oli aiemmin 18 vuotta.

AstraZenecan rokotetta voidaan antaa voimassa olevan THL:n ohjeistuksen mukaisesti vain yli 65-vuotiaille.

Koronarokotuksiin on pakollinen ajanvaraus. Lisätietoa saat täältä.

Vähintään yhden annoksen rokotetta on nyt saanut 50 273 oululaista eli 24,2 prosenttia asukkaista.