Oulun epidemiatilanne jatkuu päivittäisten tartuntalukujen perusteella hyvin rauhallisena. Kaupunki raportoi maanantaina, että päivän aikana on kello 16 mennessä tullut tietoon vain yksi tuore koronavirustartunta.

Eilen sunnuntaina tartuntoja tuli kaupungissa ilmi kaksi.

Maanantaina karanteeniin on määrätty neljä ihmistä.

THL raportoi aiemmin maanantaina PPSHP:n alueella kaksi uutta tartuntaa. THL:n päivittäisluvut sisältävät tartuntoja aiemmilta päiviltä, kun taas Oulun kaupunki raportoi päivän kuluessa tietoon tulleet tuoreet tartunnat. Tämän vuoksi THL:n ja kaupungin tartuntaluvut eroavat, mutta vastaavat toisiaan pidemmällä aikavälillä.

Lisäksi tänään tiedotetaan kahdesta altistumisriskistä. Toinen on ollut viime viikon torstaina 25. päivä ABC-tallilla Haukiputaalla maneesin ratsastustunnilla kello 18.30–20.30.

Toinen altistumisriski on ollut perjantaina 26. päivä Oulun Kynsilehdon Vocatum-kuntosalilla kello 12.30–13.30.

Näissä paikoissa mainittuina aikoina olleita pyydetään seuraamaan mahdollisia oireita ja käymään koronavirustestissä, jos lieviäkään koronavirustautiin viittaavia oireita ilmenee.

Testiin hakeutuvien määrä ja ilmaantuvuus laskussa

Sairaalassa oli maanantaina kuusi koronapotilasta Oulun kaupunginsairaalassa ja viisi potilasta OYSissa.

Vähintään yhden rokoteannoksen on saanut 21 580 oululaista, mikä on 10,4 prosenttia asukkaista.

Nyt Oulussa rokotetaan 70-vuotiaita ja sitä vanhempia henkilöitä. Riskiryhmiin kuuluvien alle 70-vuotiaiden rokotusajanvaraus on toistaiseksi tauolla. Riskiryhmiin kuuluvien alle 70-vuotiaiden rokotukset jatkuvat, kun yli 70-vuotiaat on rokotettu.

Koronarokotuksiin on pakollinen ajanvaraus.

Viime viikolla testeissä kaupungissa kävi 2 418 henkilöä. Testissä käyneiden määrä on laskussa.

Taudin ilmaantuvuusluku 14 vuorokaudelta on nyt Oulussa 33,8 tapausta per 100 000 asukasta, ja ilmaantuvuus on laskussa edelleen.