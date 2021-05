Oulussa on maanantain aikana tullut tietoon kaksi tuoretta koronavirustartuntaa, kaupunki tiedotti kello 17.30 aikaan.

Toisen tartunnan lähde jäi tuntemattomaksi ja toinen taas liittyy yksityistilaisuuteen. Karanteeniin määrättiin tänään seitsemän ihmistä.

THL raportoi tänään viisi tartuntaa Ouluun. Kaupunki kertoo tuoreet päivän aikana tietoon saadut tartunnat, kun THL taas raportoi menneiden päivien tapauksia. Tämän vuoksi tartuntamäärät eroavat toisistaan mutta ovat samat pidemmällä aikavälillä.

Kaupunki tiedotti nyt myös kolmesta altistumisen mahdollisuudesta ravintolassa sekä kuntosalilla. Kaikki ajoittuvat viime viikkoon. Varhaisin tapaus ajoittuu viime viikon maanantaihin.

Altistumisriski on ollut seuraavissa paikoissa:

Oluthuone Leskinen keskiviikkona 12.5. kello 20-21

Oluthuone Leskinen perjantaina 14.5. kello 18-20

Hukka Xpress Alppila maanantaina 10.5. kello 15.30-17.30

Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo Kalevalle, että useat tekijät voivat vaikuttaa siihen, että altistumisriskeistä kerrotaan jopa viikon viiveellä kuten nyt tapahtui.

– Tapaus on tullut tietoon jäljityksessä myöhään ja kun viikonvaihteen aikana emme tiedota joka päivä, niin mahdollisesti viive on venynyt senkin takia.

Jos altistumisriskeistä tulee terveysviranomaisille tietoa esimerkiksi vasta usean viikon viiveellä, niistä ei Mäkitalon mukaan tiedoteta lainkaan, koska sillä ei ole enää merkitystä.

Koronanyrkki koolla tiistaina

Oulu on määritelty edelleen epidemian kolmiportaisella asteikolla keskimmäiselle portaalle eli kiihtymisvaiheeseen.

Viime viikolla (viikko 19) uusien tartuntojen, altistuneiden ja joukkoaltistumisten määrä pieneni hieman sitä edeltävästä viikosta. Yhteensä kaupungissa tuli ilmi 24 tartuntaa, kun sitä edeltävällä viikolla niitä oli 28.

Karanteeniin määrättiin viikon aikana 120 henkeä, edeltävällä viikolla 184 henkeä.

Viime viikona tartuntojen lähteinä olivat perhe (38 %), työpaikka (30 %), kaveriporukat/tilaisuudet (17 %), sekä ulkomaat, kaupunki tiedottaa.

Tuntemattomasta lähteestä olevien tartuntojen määrä pieneni kahdeksaan prosenttiin. Viikon uusista tartunnoista seitsemän liittyi kaupungin mukaan OYSin ja kaupunginsairaalaan epidemiaan. Sairaalaepidemiassa ei ilmennyt viikonlopun aikana tuoreita tartuntoja.

Oulun 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku oli sunnuntaina 25 tartuntaa per 100 000 asukasta. Luku on ollut laskussa. Sairaalahoidossa viime viikon viimeisenä päivänä oli 18 potilata, joista neljä kaupunginsairaalassa ja 14 OYSissa. Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on ollut laskussa.

Alueellinen koronanyrkki arvioi jälleen tiistaina Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilannetta ja suositusten tarvetta.

Pian kolmannes oululaisista saanut rokoteannoksen

Oululaisista nyt 30,1 prosenttia on saanut vähintään yhden rokoteannoksen.

Tällä viikolla Oulussa on jaossa yli 6 200 ykkösannosta ja yli 2 400 kakkosannosta, pääosin Ouluhallilla.

Rokotusvuorossa ovat tällä hetkellä Oulussa 50-vuotiaat (vuonna 1971 syntyneet) ja sitä vanhemmat henkilöt sekä riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt.

Koronarokotuksiin on pakollinen ajanvaraus.