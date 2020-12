Oulussa todettiin lauantaina kello 14 mennessä seitsemän uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Oulun kaupunki. Kuluneella viikolla tartuntoja on ollut lauantai-iltapäivään mennessä 46, mikä on yli kolmanneksen vähemmän kuin edellisellä viikolla tähän aikaan.

Lauantain uusissa tapauksissa kyseessä ovat olleet tuttavapiiristä saadut tartunnat, perheen sisäiset tartunnat ja ulkomailta lähtöisin olevat tartunnat.

Yksi tänään todetuista tartunnoista tuli ilmi Oulun kaupunginsairaalan osaston H1 potilaalla aiemmin osastolla mahdollisesti tapahtuneen altistumisen vuoksi. Tiedotteen mukaan mahdollinen altistuminen on tapahtunut asianmukaisista turvatoimista huolimatta.

– Altistumisepäilyn tultua ilmi on osastolla otettu käyttöön vielä ylimääräisiä turvatoimia, tiedotteessa sanotaan.

Karanteeniin on asetettu lauantaina Oulussa yhdeksän henkilöä. Tietoon ei ole tullut uusia joukkoaltistumisia.

Scandic Oulu City -hotellissa 16.–17. joulukuuta asioineita asiakkaita kehotetaan tarkkailemaan vointiaan ja oireitaan mahdollisen korona-altistumisen vuoksi. Testeihin kannattaa hakeutua herkästi lievissäkin oireissa.

Joukkoaltistumisia on ollut tällä viikolla lauantai-iltapäivään mennessä neljä, kun edellisellä viikolla niitä oli kaksi. Karanteeniin on asetettu tällä viikolla 295 henkilöä, mikä on hieman enemmän kuin viime viikolla.

Oulu on edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa. Lauantaina Oulussa koronan 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuus on 97,4 sataatuhatta asukasta kohti. Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuus on 68,2. Luvut ovat laskussa.

THL: Suomessa 271 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että Suomeen on rekisteröity 271 uutta varmennettua koronavirustartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvissa kunnissa uusia tartuntoja kirjattiin seitsemän, eli epidemia näyttää jatkavan lievempään suuntaan.

Valtaosa tartunnoista on Oulussa, johon THL rekisteröi kuusi uutta tapausta. Muhoksen tartuntaluku kasvoi yhdellä.

Oulussa on ollut nyt kaikkiaan 1 054 tartuntaa. PPSHP:n alueen tartuntaluku epidemia-ajalta on nyt 1 402.

Lapissa, Länsi-Pohjassa ja Kainuussa ei rekisteröity uusia tartuntoja.

THL:n luvut perustuvat tartuntatautirekisteriin ja niiden joukossa voi olla tartuntoja useammalta aiemmalta päivältä.

Oulun kaupunki kertoo joka iltapäivä tuoreet päivän tartuntamäärät, minkä vuoksi THL:n ja kaupungin luvut eroavat toisistaan.

OYSin erityisvastuualueella sairaalahoidossa oli tuoreimpien eli perjantain tietojen mukaan kaikkiaan 18 koronapotilasta. Heistä kolme on tehohoidossa.

OYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirit. Erityisvastuualueella asuu noin 740 000 ihmistä.

19.12. kello 12.48: Päivitetty Oulun ja PPSHP:n kokonaistartuntalukuja uutiseen.

19.2. kello 18.07: Lisätty Oulun kaupungin tiedottamat luvut. Otsikko ja jutun alkuosa muokattu.