Oulussa on torstaina kello 16 mennessä todettu kuusi uutta koronavirustartuntaa, kerrotaan Oulun kaupungin tiedotteessa.

Tartunnat ovat levinneet pääosin perheiden sisällä ja työpaikoilla. Lisäksi on yksittäisiä muita tartuntoja. Tuntemattomien tartuntojen osuus on alle 20 prosenttia.

– Tartuntojen määrä on ollut laskussa nyt toista viikkoa, mutta ilmaantuvuus on vielä korkealla, tiedotteessa sanotaan.

Torstaina Oulussa on asetettu karanteeniin 19 henkilöä. Uusia joukkoaltistumisia ei ole tullut ilmi.

Puolet vähemmän tartuntoja kuin edellisviikolla

Tällä viikolla Oulussa todettu 27 uutta tartuntaa, mikä on noin puolet vähemmän kuin viime viikolla samaan aikaan.

Karanteeniin on asetettu 86 henkilöä, mikä on vain noin neljännes viikon takaisesta. Joukkoaltistuksia on tullut yksi.

Oulussa koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 75,2. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 97,3. Pohjois-Pohjanmaalla ilmaantuvuusluku on 58,2. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 65,0.

Oulu on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa. Riskipaikkoja tartuntojen saamisen kannalta ovat viime ja tällä viikolla olleet anniskeluravintolat, työpaikkojen taukotilat ja kokoontumiset.

Tiedotteen mukaan Oulun epidemiatilanteeseen vaikuttaa myös muun Suomen, erityisesti pääkaupunkiseudun ja Varsinais-Suomen heikkenevä epidemiatilanne.

– Myös lähempänä olevista sairaanhoitopiireistä Länsi-Pohjassa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa epidemiatilanne on Oulua huonompi. Muuntoviruksen uhka on Suomessa edelleen olemassa. Pohjois-Pohjanmaalla sitä ei toistaiseksi ole havaittu, tiedotteessa sanotaan.

Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa 3 koronapotilasta. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa alle 5 koronapotilasta. Sairaalahoidon tarve ei ole kasvussa.

Oulun kaupunki tiedotti keskiviikkona muutoksista rokotteiden käytössä ja rokotevälissä. Näiden muutosten kerrotaan nopeuttavan rokotusten etenemistä. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien rokotukset saadaan päätökseen ensi viikon aikana. Yli 80 -vuotiaiden kotona asuvien kuntalaisten rokotusten aloittamisesta aiotaan tiedottaa lähipäivinä.

Oulun kaupungin antamat koronaan liittyvät rajoitukset ja suositukset jatkuvat 23. helmikuuta saakka.

