Kuva: Jussi Leinonen

Oulussa on todettu tänään kuusi uutta koronatartuntaa. Karanteeniin on asetettu 13 henkilöä.

Oulun on edelleen kiihtymisvaiheessa. Tartuntojen määrä on edelleen laskussa, mutta laskuvauhti on hidastunut. Ilmaantuvuus sataa tuhatta henkilöä kohden 14 vuorokauden aikana on tänään 32,3.

Tänään Oulussa tartuntalähteistä kolmannes on ollut tuntemattomasta lähteestä, loput kaveripiiristä, koulusta ja perheestä.

Sairaalahoidossa on kaupunginsairaalassa alle viisi henkilöä ja OYSissa alle viisi henkilöä.

Kaupunki muistuttaa, että pääkaupunkiseudulla tartuntatilanne on vaikeutunut ja muuntoviruksen osuus siellä on kasvanut. Alkava Etelä-Suomen hiihtolomakausi aiheuttaa riskin tartuntojen ja muuntoviruksen leviämisestä Pohjois-Suomeen ja Ouluun.

Mahdollisten hiihtolomalaisten vierailujen suhteen on Oulussa noudatettava erityistä varovaisuutta. Riskiryhmäläisten kannattaisi välttää vierailuja kokonaan.

Myös muiden kannattaisi sallia vain aivan välttämättömät vierailut ja huolehtia silloin korostetusti terveysturvallisuudesta, siis maskien käytöstä, käsihygieniasta ja kahden metrin turvavälien noudattamisesta.

Ensi viikolla alueellinen koordinaatioryhmä kokoontuu tiistaina 23. helmikuuta ja kaupungin johtoryhmä ja hyvinvointilautakunta kokoontuvat keskiviikkona 24. helmikuuta. Kaupungin koronalinjauksista tiedotetaan näiden kokousten jälkeen.