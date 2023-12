Katettu pöytä toivottaa kaikki tervetulleeksi Kuoleman kahvilaan. Keskustelutapahtumaan saapunut Kari Huttunen ja Hyvän mielen talon toiminnanjohtaja Solja Peltovuori vaihtavat kuulumisia. Kuva: Teija Soini

Seisova pöytä on katettu koreaksi Hyvän mielen talon kokoustilassa Oulussa. Tarjolla on kuivakakkua ja kääretorttua. Kahviautomaatti tohisee vieressä ja valuttaa kuppiin kuumaa juotavaa. Herkut on tarkoitettu nautittaviksi kuoleman kera.

Death Cafe (DC) eli Kuoleman kahvila on kaksikymmentä vuotta vanha ilmiö maailmalla.