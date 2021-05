Oulun kaupunki luonnehtii keskiviikkoillan tiedotteessaan koronatilanteen kehittymistä edellisviikkoa rauhallisemmaksi.

Päivän aikana on alkuiltaan mennessä tullut tietoon vain kaksi tuoretta tartuntaa. Toisen lähde jäi tuntemattomaksi ja toisen lähde liittyy ulkomaihin.

Kaupunginsairaalaa vaivanneessa B3-osaston epidemiassa on kuollut kolmas potilas. Kuva: Teija Soini

Kaupunginsairaalaa vaivanneessa B3-osaston epidemiassa on kuollut kolmas potilas. Uusia työntekijöiden tai potilaiden tartuntoja ei kaupungin mukaan ole tullut ilmi.

Tänään karanteeniin on määrätty viisi ihmistä. Uusia joukkoaltistumisia ei ole tullut tietoon.

Oulun tartuntojen ilmaantuvuus 14 vuorokaudelta on nyt 33,7 tapausta per 100 000 asukasta. Luku on laskussa. Sairaalassa on yhteensä 22 koronapotilasta, 10 OYSissa ja 12 kaupunginsairaalassa.

Rokotukset jatkuvat ja kaupungin mukaan vähintään yhden annoksen on saanut nyt 28,8 prosenttia asukkaista eli 59 822 ihmistä.

Tällä viikolla Oulussa on jaossa yli 4 800 rokoteannosta pääosin Ouluhallilla. Rokotusvuorossa ovat riskiryhmäläisten lisäksi yli 50–vuotiaat.

Lisäksi lauantaina 15.5. rokotetaan kakkosannoksia noin 1000 kappaletta. Lisäksi tehostetussa palveluasumisessa rokotetaan tällä viikolla toista annosta, kaupunki kertoo.

Koronarokotuksiin on pakollinen ajanvaraus.