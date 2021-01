Oulun kaupunki kertoo päivittäisessä koronatiedotteessaan muutoksista tähänastiseen rokotusjärjestykseen.

Perusteena on rokotteiden odotettua vähäisempi saanti "sekä mahdollisesti myyntiluvan tällä viikolla saavan AstraZeneca -yhtiön rokotteen heikompi teho ikäihmisillä", kello 18 jälkeen julkaistussa tiedotteessa sanotaan.

– Vielä kesken olevissa ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa laitoksissa keskitytään nyt käytössä olevalla Pfizer-yhtiön rokotteella jatkossa vain laitoksissa asuvien ikäihmisten rokottamiseen. Uusista yksiköiden henkilökunnan rokotuksista pidättäydytään, jotta mahdollisimman moni ikäihmisistä saisi rokotteen nopeasti. Ensimmäisen annoksen jo saaneet työntekijät saavat kuitenkin tehosteannoksensa normaalisti, kaupunki tiedottaa.

Kaupungin mukaan tällä viikolla (viikko 4) rokotetaan tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Tulevilla viikoilla 5 ja 6 rokotetaan ainoastaan aiempien rokotusten tehosteannoksia. Viikolla 7 on tarkoitus jatkaa rokottamista tehostetussa palveluasumisessa.

Kaupunki toistaa jälleen pyyntönsä, etteivät asukkaat ottaisi yhteyttä rokotusasioissa.

Päivätartuntojen määrä hieman aiempaa alempi

Koronatartuntojen osalta Oulun alueella on keskiviikon aikana kello 16 mennessä tullut ilmi 8 tuoretta tartuntaa, joka on pienempi määrä kuin tällä viikolla aiempina päivänä. Puolessa päivän tartunnoista lähde on tuntematon, joskin selvittelyt ovat kesken. Myös työpaikoilla on tullut tartuntoja.

Oulussa on tällä viikolla keskiviikkoiltapäivään mennessä ilmennyt yhteensä 36 uutta tartuntaa. Määrä on noin kolmanneksen pienempi kuin viime viikolla samaan aikaan, tiedotteessa kerrotaan.

Kaupunki luonnehtii kokonaisuutena tartuntamäärän olleen kuitenkin viime aikoina korkealla.

Joukkoaltistus ilmi päiväkodissa, virusriski pubissa

Tänään on tullut kaupungin mukaan ilmi joukkoaltistuminen Pikku-Iikan päiväkodissa. Altistuneita on parikymmentä henkeä.

Mahdollinen altistuminen koronalle on lisäksi voinut tapahtua Oulun keskustan Pub Graalissa maanantaina 25. tammikuuta klo 18-19. Pubissa tuona aikana asioineiden on syytä tarkkailla vointiaan ja hakeutua herkästi testeihin, kaupunki kehottaa.

Karanteeniin on tänään asetettu Oulussa 66 henkilöä.

Kaikkiaan karanteeniin on asetettu kuluvalla viikolla Oulussa yhteensä 220 henkilöä. Määrä on lähes sama kuin viime viikolla. Joukkoaltistumisia on tullut ilmi yhteensä kolme, joka on sama määrä kuin edellisviikolla samalla ajanjaksolla.

Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa nyt kuusi koronapotilasta ja niin ikään kuutta potilasta hoidetaan OYSissa.

Oulussa koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 95,9 tapausta per 100 000 asukasta ja ilmaantuvuus on lievässä laskussa. Pohjois-Pohjanmaalla 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 66,2 per 100 000 asukasta ja se on puolestaan lievässä nousussa.