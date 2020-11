Kaupungin mukaan Oulussa ja lähialueilla on tapahtunut kuluvalla viikolla normaalikoulun lukion altistumisen lisäksi kolme muuta joukkoaltistumista. Kuva: Jussi Leinonen

Oulun kaupunki tiedotti keskiviikkona alkuillasta, että kaupungissa on todettu iltapäivään mennessä seitsemän uutta koronavirustartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti aiemmin keskiviikkona, että Oulussa on todettu kuusi uutta koronatartuntaa. Kaupungin mukaan viikoilla 43 ja 44 alkanut koronaepidemian kiihtyminen on alkanut tasaantua.

Oulun kertoma luku poikkeaa THL:n luvuista hieman, koska THL ilmoittaa päivittäin kello 12 edellisen vuorokauden tulokset. Oulun kaupunki sen sijaan tiedottaa kyseisen päivän tulokset, jotka ovat tiedossa iltapäivällä ennen tiedotteen julkaisua.

Kaupunki tiedotti, että Oulun normaalikoulun lukiossa on tapahtunut korona-altistuminen, jonka seurauksena alle viisi henkilöä on asetettu karanteeniin. Oulun normaalikoulun lukio siirtyy varotoimenpiteenä torstaista alkaen etäopetukseen, joka jatkuu perjantaihin 13. marraskuuta saakka.

Kaupungin mukaan Oulussa ja lähialueilla on tapahtunut kuluvalla viikolla normaalikoulun lukion altistumisen lisäksi kolme muuta joukkoaltistumista. Altistumiset ovat liittyneet harraste- ja koulutoimintaan sekä varhaiskasvatukseen. Kuluvan viikon aikana karanteeniin on asetettu yhteensä noin 100 henkilöä. Edellisellä viikolla karanteeniin asetettiin noin 350 henkilöä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronan takia hoitoa saa tällä hetkellä seitsemän henkilöä. Oulun kaupunginsairaalassa ei ole koronapotilaita.