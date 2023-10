Oulussa Uskontojen rauhankävely alkaa kello 17 Toripolliisi-patsaalta. Kuva: Sini Lievonen

Oulussa kävellään rauhan ja vieraanvaraisuuden nimissä YK:n päivänä 24.10. Uskontojen rauhankävely järjestetään Oulun lisäksi Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Joensuussa. Helsingissä järjestetään kävelyn sijaan moniuskontoinen rauhankonsertti.

Oulussa kävely alkaa kello 17 Toripolliisi-patsaalta, josta reitti etenee kävelykatua pitkin kauppakeskus Valkeaan. Ohjelmassa on lyhyitä puheenvuoroja ja musiikkia.

Vuosittaisilla YK:n päivän rauhankävelyillä ihmiset eri uskonnoista liittyvät yhteen osoittaakseen, että moninaisuus on voimavara, jonka avulla voimme rakentaa yhdessä parempaa maailmaa. Tämän vuoden rauhankävelyjen teemana on vieraanvaraisuus, joka on olennainen osa uskontoja.

Kävelyt järjestää uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi.

– Uskonnollisissa yhteisöissä halutaan vaalia vieraanvaraisuutta toisiamme kohtaan ja välttää vastakkainasettelua. Uskontojen yhteinen rauhankävely on merkki uskontojen välisestä ystävyydestä ja halusta edistää rauhaa Suomessa ja maailmassa sotien ja polarisaation keskellä, kuvailee USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio tiedotteessa.

USKOT-foorumin mukaan maailmassa on tällä hetkellä kymmeniä miljoonia pakolaisia, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa taakseen ja hakemaan turvaa uudesta paikasta erilaisten kriisien takia. Uskonnot tukevat kriiseissä selviämistä ja niistä toipumista.