Oulussa on todettu keskiviikkona kello 14 mennessä kahdeksan uutta koronavirustartuntaa, kertoo Oulun kaupunki tiedotteessa.

Tartunnat ovat lähtöisin pääosin perheen sisältä ja työpaikoilta. Lisäksi on joitain kaveripiirissä ja ulkomailla tapahtuneita tartuntoja. Tuntemattomien tartuntojen osuus on alle 20 prosenttia.

– Oulu on kiihtymisvaiheessa, ja uusien tartuntojen määrä on laskussa. Epidemian kiihtymisen riski on silti edelleen suuri, tiedotteessa sanotaan.

Keskiviikkona ei ole tullut ilmi uusia joukkoaltistumisia. Karanteeniin on päivän aikana asetettu kymmenen henkilöä.

Tiedotteen mukaan yksi mahdollinen altistuminen on tapahtunut oululaisessa 1Barissa lauantaina 30. tammikuuta kello 21.30–22.30 välisenä aikana.

Viikkokohtaiset tartunnat laskussa

Tällä viikolla Oulussa on todettu 19 uutta tartuntaa, mikä on yli puolet vähemmän kuin viikko sitten samaan aikaan. Karanteeniin on tällä viikolla asetettu 60 henkilöä, mikä on 70 prosenttia viime viikon tilannetta vähemmän.

Tällä viikolla ilmi on tullut yksi joukkoaltistuminen, kun viime viikolla tähän aikaan oli kolme.

Oulussa koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 80,5. Pohjois-Pohjanmaalla ilmaantuvuusluku on 61,8.

Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa kolme koronapotilasta ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa seitsemän koronapotilasta. Sairaalahoidon tarve ei ole kasvussa

Tällä viikolla testaaminen on jatkunut viime viikkoa vilkkaampana, tiedotteessa kerrotaan.

Koronatestiin on tärkeää hakeutua lievissäkin oireissa. Oireettomana testiin ei kuitenkaan pidä lähteä, vaikka olisi altistunut koronavirukselle.

Oulun rokotussuunnitelmaan muutoksia

Oulun rokotussuunnitelmiin ja toteutukseen on tulossa muutoksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos linjasi keskiviikkona, että nyt käytössä olevilla Pfizerin ja Modernan rokotteilla rokotetaan jatkossa ainoastaan yli 70 -vuotiaita. Kaikki ensimmäisen annoksen näillä rokotteilla saaneet tulevat kuitenkin saamaan tehosteannoksensa samalla rokotteella kuin ensimmäisenkin.

Tulevalla AstraZenecan rokotteella tullaan Suomessa rokottamaan ainoastaan alle 70-vuotiaita. Lisäksi THL linjasi, että rokotteiden tehosteannoksen antoväliä pidennetään kolmesta viikosta kolmeen kuukauteen.

Oulun kaupunki kertoo tiedottavansa rokotuksiin liittyvistä muutoksista heti, kun uudet päätökset on tehty.

Oulun kaupungin johtoryhmä linjasi keskiviikkona, että kaupungin toisen asteen opetus siirretään pois etäopetuksesta 10. helmikuuta alkaen, mikäli epidemiatilanne säilyy hyvänä. Muiden rajoitusten ja suositusten osalta tilanne pidetään ennallaan 23. helmikuuta saakka. Rajoitusten ja suositusten jatkoa arvioidaan seuraavan kerran viikon kuluttua.. Hyvinvointilautakunta kokoontuu torstaina päättämään kaupungin liikuntatilojen, museoiden ja kirjastojen kiinnipitämisen jatkamisesta.