Kuusisaaressa järjestettävä North Of Hell -festivaali siirtyy elokuulle 2022. Siirtämisen syynä ovat matkustusrajoitukset, jotka vaikuttavat merkittävästi festivaaliin, jolla yli puolet artisteista on ulkomaalaisia. Arkistokuva. Kuva: Arkisto/Jarmo Kontiainen

Oulun Kuusisaaressa 13.–14. elokuuta järjestettäväksi suunniteltu North Of Hell -metallifestivaali siirtyy vuoteen 2022.

Ensimmäistä kertaa järjestettävän festivaalin järjestäjät kertovat syyksi siirtämiselle sen, että yli puolet tapahtuman ohjelmistosta koostuu ulkomaisista artisteista. Järjestäjät päättivät näin ollen, ettei festivaalia järjestetä, koska sitä ei pystytä toteuttamaan halutussa laajuudessa.

– Muualla maailmassa vallitsevien olosuhteiden johdosta artistien maahanpääsyä ei voida taata, sillä matkustusrajoitukset jatkuvat, vaikka olemmekin Suomessa jo paremmassa tilanteessa tapahtumien suhteen, North Of Hellin tuotannosta vastaava Loud N' Live -yhtiö kertoo Facebook-päivityksessään.

Vuoden 2022 North Of Hell -festivaali on ajoitettu 12.–13. elokuuta ja järjestäjien on määrä julkistaa ensimmäiset artistikiinnitykset lähitulevaisuudessa. Jo ostetut liput käyvät Loud N' Liven mukaan sellaisenaan ensi vuoden tapahtumaan.

North Of Hell -festivaalin tämänvuotiseen ohjelmistoon oli kiinnitetty muun muassa englantilainen Napalm Death, puolalainen Vader, norjalainen Leprous, ruotsalainen Hypocrisy sekä kotimaiset yhtyeet Wolfheart, Rotten Sound ja S-tool.