Oulussa järjestetään tänä kesänä ennätysmäärä tapahtumia, mutta kysyntää tapahtumille uskotaan riittävän. Kuva: Pekka Peura/arkisto

Oulun tapahtumakesästä on tulossa ennätyksellisen vilkas, sillä tapahtumia järjestetään nyt jopa enemmän kuin ennen korona-aikaa. Myös muualla Suomessa odotetaan vilkkaampaa tapahtumakesää kuin koskaan aiemmin. Valtavasta tarjonnasta huolimatta Oulun kaupungin tapahtuma- ja markkinointipäällikkö Jarkko Halunen ei ole huolissaan, etteikö tapahtumille riittäisi kysyntää.

– Ihmisillä on patoutunutta tarvetta käydä tapahtumissa, kun kahtena edellisenä kesänä tapahtumia on jouduttu perumaan ja siirtämään. Sekin on tietysti mahdollista, että kaikki tapahtumat eivät vedä niin paljoa kävijöitä kuin on tavoiteltu, mutta pääasiassa olen luottavaisin mielin, Halunen sanoo.