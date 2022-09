Mielenosoitus Iranin suurlähetystön edustalla Turkissa. Naiset ovat myös leikanneet hiuksiaan protesteissa. Kuva: SEDAT SUNA

Oulun keskustassa järjestetään mielenilmaus keskiviikkona 28. syyskuuta tuen ilmaisuna iranilaisten naisten oikeuksille.

Järjestäjinä toimii Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry ja Moninaisilla poluilla -hanke. Idea mielenilmauksen järjestämisestä tuli maahanmuuttajanaisilta.

Iranissa 22-vuotias Mahsa Amini kuoli sen jälkeen, kun maan siveyspoliisi pidätti hänet 13. syyskuuta. Amini pidätettiin, sillä hänellä ei ollut päässään hijab-huivia.

Joidenkin tietojen mukaan poliisi kohteli Aminia väkivaltaisesti lyöden tätä muun muassa päähän. Amini vaipui koomaan ja kuoli 16. syyskuuta. Siveyspoliisi on kieltänyt väkivaltaisuuden ja sanonut, että Amini kuoli sydänkohtaukseen. Aminin perhe on kuitenkin ilmoittanut, ettei tällä ollut mitään aikaisempia terveysongelmia.

Hallitusta ja pukeutumissääntöjä vastustavat mielenosoitukset ovat ottaneet yhteen poliisien kanssa Iranissa. Kuva 21. syyskuuta protestista. Kuva: STR

Kuoleman jälkeen Iranissa on nähty laajoja hallituksen vastaisia mellakoita, joissa on vaadittu oikeutta Aminille ja protestoitu maan tiukkoja pukeutumisvaatimuksia. Naiset ovat heittäneet mielenosoituksissa huivinsa pois tai polttaneet ne. Protesteihin on osallistunut myös miehiä.

Mielenosoitukset ovat levinneet myös eri puolelle maailmaa. Tukiprotesteja on nähty ainakin Yhdysvalloissa, Turkissa, Kreikassa, Saksassa ja Portugalissa.

Mielenosoitukset ovat aiheuttaneet Iranissa myös vastareaktiota, ja maassa on marssittu myös nykyhallituksen puolesta.

Huivi mukaan mielenosoitukseen

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry:n naistyön koordinaattori Tanja Ryymin kertoo, että Oulun mielenilmaisussa on kyse tuen osoittamisesta Iranin naisille. Samalla halutaan levittää tietoisuutta siitä, mitä maassa parhaillaan tapahtuu.

– Iranissa on sellainen tilanne, että monen kansalaisen mitta alkaa olla täynnä. Erityisesti naisten pukeutumista kontrolloidaan maassa voimakkaasti ja sen seuraukset voivat olla naisille kamalia, Ryymin selittää.

Ryymin kertoo, että mielenilmaukseen voi osallistua kuka vaan. Halutessaan mukanaan voi tuoda huivin. Niitä ei tulla kuitenkaan polttamaan.

Mielenilmaus alkaa kello 16.30 Mannerheimin puistosta, josta matka jatkuu Rotuaarille.