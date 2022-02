Oulu

Craft Beer Oulun tuottaja Rauli Alaruikka on itsekin intohimoinen olutharrastaja. Kuva: Niina Hentilä

Oulun Tullisalissa on tarkoitus järjestää kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna uusi pienpanimotuotteisiin keskittyvä tapahtuma Craft Beer Oulu.

Uuden tapahtuman takana on oululainen tapahtumajärjestäjä ja olutharrastaja Rauli Alaruikka.

– Oulussa ei ole ollut mitään varsinaista kunnon Craft Beer -tapahtumaa. Suuret Oluet – Pienet Panimot on kiertävä festivaali, mutta kokonaan omaa, paikallista tapahtumaa meillä ei ole ollut, vaikka Suomessa aika monissa kaupungeissa sellainen jo on.

Aikansa asiaa ihmeteltyään Alaruikka päätti ottaa härkää sarvista ja lähti itse järjestämään uutta oluttapahtumaa yhdessä Qstockin kanssa.

Toistakymmentä panimoa

Suuret Oluet – Pienet Panimot on jo Torinrannan sijaintinsa puolesta ollut perinteisesti matalan kynnyksen tapahtuma, jossa kaupunkilaiset ovat voineet kurkistaa käsityöläisoluiden maailmaan. Rauli Alaruikka kertoo, että Craft Beer Oulun on tarkoitus mennä syvemmälle olutkulttuuriin.

– Suuret Oluet – Pienet Panimot -tapahtumassa on ollut koko sen historian ajan lähinnä samat tietyt panimot, jotka ovat aina mukana. Olen ryhtynyt kontaktoimaan sellaisia panimoita, jotka eivät ole olleet SOPP:ssa, ja joiden tuotteita ei ole välttämättä ollut Oulussa edes saatavilla.

Alaruikka paljastaa lähestyneensä myös ulkomaalaisia panimoita. 16. helmikuuta on tarkoitus julkaista tapahtuman ensimmäiset osallistujat.

Lopullinen määrä elää vielä, mutta tähän mennessä tulonsa on varmistanut Alaruikan mukaan jo toistakymmentä panimoa.

– Tapahtuman koon vuoksi laajennamme aluetta todennäköisesti myös Tullisalin piha-alueelle.

Makuskaala viehättää

Pienpanimoita on viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana perustettu valtavasti. Vuonna 2010 Suomessa oli alle 40 pienpanimoa, kun tällä hetkellä niitä on 124.

– Arvelen, että käsityöläisoluiden suosio perustuu kokeilunhaluun ja laajaan makumaailmaan. Pienpanimotuotteisiin tottumattomat eivät välttämättä yhdistä monia hapan- tai hedelmäoluita oluiksi laisinkaan, koska monen mielikuva oluesta on perinteinen keskiolut. Ihmisten tietoisuus on pikkuhiljaa kasvanut ja sen myötä myös kokeilunhalu, kun on löytynyt omaan suuhun sopivia makuja, Rauli Alaruikka kertoo.

Hän on itse suuri oluiden ystävä. Haastatteluhetkellä hänen sovelluksensa näyttää maistettujen oluiden määräksi 9 385.

– Aikaa siihen on mennyt – ja rahaa. Täysiä oluita luvussa ei kuitenkaan ole ehkä kuin vajaa 20 prosenttia. Suurin osa niistä on maistelusettejä.

Myös Craft Beer Oulu -tapahtumassa asiakas voi tilata parin desin maisteluannoksen.

Alaruikka on kierrellyt eri oluttapahtumissa ja saanut selkeän käsityksen, mitä hän haluaa tuoda Ouluun ja mitä ei missään nimessä halua. Parhaillaan hän pohtii oheisohjelmaa, mutta yksi asia on varmaa: musiikkiesityksiä tapahtumassa ei tulla näkemään.

– Musiikkiesitykset eivät omasta mielestäni sovellu oluttapahtumiin kovin hyvin. Ne eivät palvele sitä tarkoitusta, että ihmiset pystyisivät juttelemaan keskenään – ainakaan, jos viihdytyksestä vastaa jokin täysimittainen bilebändi. Tässä tapahtumassa keskitytään oluisiin.

Alaruikan mukaan esimerkiksi pienet paneelikeskustelut, voisivat toimia sivutapahtumina.

– Jos 2 000–3 000 kävijää saataisiin viikonlopun aikana, olisin todella tyytyväinen. Tapahtumasta on tarkoitus tehdä jokavuotinen perinne.