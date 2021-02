Tuiran seurakunta järjestää huhtikuussa Oulussa kastehetken, tiedotteessa kerrotaan. Kastehetki järjestetään Pyhän Luukkaan kappelissa lauantaina 10. huhtikuuta kello 12–16.

Kastehetkeen voi ilmoittaa kastettavaksi oululaislapsen vauvasta rippikouluikäiseen asti. Seurakunta huolehtii käytännön järjestelyistä ja kasteen jälkeen tarjotaan kakkukahvit.

– Viime syksynä kastehetki oli suosittu tapahtuma sen helppouden vuoksi. Kastettavien lasten ikä vaihteli muutamasta kuukaudesta aina 14-vuotiaisiin, kertoo seurakuntapastori Kirsi Chen tiedotteessa.

Kastehetken voi varata 19. maaliskuuta mennessä Tuiran kirkkoherranvirastosta. Kastamisen edellytyksenä on, että jompikumpi lapsen vanhemmista on evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja että kastettavalla on kaksi kummia.