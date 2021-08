Valtteri Nurkkala viihtyy tallilla Väiski-hevosta hoitamassa. Väiski osaa suhtautua lempeästi pieneen hoitajaansa. – Tykkään siksi olla täällä, kun täällä on paljon mukavampi kuin yksin kotona, hän perustelee. Kuva: Teija Soini

Väiski laskee lempeästi päänsä, kun 7-vuotias Valtteri Nurkkala syöttää sille heinää. Toista luokkaa käyvän pojan otteet järkälemäisen hevosen kanssa ovat varmat ja rohkeat, mutta yhtä helpolta ei tunnu olla koulun jälkeen yksin kotona, kun äiti on töissä. Silloin pelottaa.

Heinät laitetaan valmiiksi iltaa ja aamua varten. Valtterista on äidille iso apu tallihommissa, Susanna Hursti kiittelee poikaansa. Kuva: Teija Soini

Yksinoloa on kyllä harjoiteltu niin, että toisinaan äiti Susanna Hursti on voinut piipahtaa yksin parin kilometrin päässä kotoa sijaitsevalle Jäälintuallille putsaamaan Väiski-hevosen karsinan. Valtteri on jäänyt siksi aikaa kotiin, joko yksin tai kaverin kanssa. Se ei ole tuntunut pojasta helpolta.