Poliisin välittämä kuva kadonneesta Raimo Heikkilästä. Kuva: Poliisi

Poliisi etsii Oulussa Myllyojan alueelta kadonnutta iäkästä ja muistisairasta miestä, tiedotteessa kerrotaan.

Kadonnut henkilö on 71-vuotias Raimo Heikkilä. Hän poistui kotoaan Myllyojalta sunnuntaina hieman kello 20 jälkeen.

Kadonneella on yllään todennäköisesti musta pipo/päähine, musta takki ja farkut. Hän on liikkeellä jalkaisin. Mies on noin 170 senttiä pitkä ja hoikkavartaloinen.

Kadonnutta etsitään poliisipartioiden, poliisikoirien ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun avulla.

Poliisi pyytää miehestä havaintoja hätänumeroon 112.