Oulun poliisi kertoo Facebook-päivityksessään etsivänsä Oulussa Peltolan alueella kadonnutta 32-vuotiasta miestä. Poliisin mukaan hän voi liikkua muun muassa Hiirosen tai Tahkokankaan alueella.

Kadonneen lempinimi on Henkka. Poliisin antamien tuntomerkkien mukaan hän on hiljainen, hoikka ja kapeakasvoinen. Miehellä on yllään musta Kärppä-takki, farkut, musta pipo ja tummasankaiset silmälasit. Hänellä on myös parta.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.