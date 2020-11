Koronavirustilanne on kiihtynyt Oulussa voimakkaasti. Oulun kaupungin tiedotteen mukaan Oulussa on keskiviikkona kello 16 mennessä todettu 40 uutta koronatartuntaa. Kyseessä on suurin päivittäinen tartuntamäärä Oulussa tähän asti koko epidemian aikana.

– Tartunnoista noin kolmannes liittyy laajaan tartuntaryppääseen työpaikalla, tiedotteessa sanotaan.

Tartunnan saaneisiin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä tämän päivän aikana. Altistuneiden jäljittäminen ja karanteeniin asettaminen on vielä kesken.

Keskiviikkona Oulussa on tullut ilmi kolme uutta kouluissa tapahtunutta joukkoaltistumista.

Oulun Steinerkoulussa yli 50 henkilöä on asetettu karanteeniin.

Uudet joukkoaltistumiset ovat tulleet ilmi myös Madeojan musiikkilukiossa ja Pohjankartanon koulussa. Niissä asian selvittely on vielä kesken.

Ilmaantuvuusluku lähes kaksinkertaistunut viikossa

Tällä viikolla keskiviikko-iltapäivään mennessä Oulussa on todettu 57 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on selvästi enemmän kuin viime viikolla samaan aikaan.

Joukkoaltistumisia on tällä viikolla todettu viisi kappaletta ja karanteeniin on asetettu 190 henkilöä.

Oulussa koronan 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noussut 80,5:een. Luku on lähes kaksinkertaistunut viikossa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuus on noussut 41,1:een. Koko Suomen ilmaantuvuusluku on 75,4.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa alle viisi henkilöä. Oulun kaupunginsairaalassa ei ole koronapotilaita hoidossa.

Tiedotteen mukaan Oulussa on käyty vilkkaasti koronatesteissä. Tiistaina otettiin noin 800 koronanäytettä ja tällä viikolla näytteitä on otettu yhteensä 1700.