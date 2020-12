Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla koronatartunnat ovat vähentyneet selvästi. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Vesa Joensuu

Oulussa ei todettu tänään kello 14.45 mennessä yhtään uutta koronavirustartuntaa, kertoo Oulun kaupunki tiedotteessa.

Karanteeniin Oulussa on maanantaina asetettu kuusi henkilöä. Altistuminen on tapahtunut toisella paikkakunnalla. Tänään ei ole tullut tietoon uusia joukkoaltistumisia.

Oulu on yhä leviämisvaiheessa, mutta koronan ilmaantuvuus on selvässä laskussa. Oulussa koronan 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuus on 77,1 sataatuhatta asukasta kohti. Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuus on 58,2.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa kahdeksan henkilöä. Oulun kaupunginsairaalassa on alle viisi koronapotilasta hoidossa.

Testausmäärät Oulussa ovat hieman vähentyneet. Kaupunki muistuttaa, että lievissäkin oireissa tulee hakeutua testiin myös joulunpyhinä.

THL: Suomessa 252 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi maanantaina kolmesta uudesta tartunnasta Pohjois-Pohjanmaan sairanhoitopiirissä. Määrä on pitkän ajan keskiarvoon nähden alhainen, vaikkakin päiväkohtaisissa määrissä voi olla suuriakin eroja.

Tartunnoista kaksi on todettu Oulussa ja yksi Ylivieskassa. Kaikkiaan Oulussa on todettu epidemian aikana 1066 ja Ylivieskassa 51 tartuntaa.

Sairaanhoitopiirissä on kirjattu epidemian aikana yhteensä 1 418 tautitapausta.

THL:n luvut pohjautuvat tartuntatautirekisteriin, ja niissä on mukana tartuntoja usealta eri päivältä. Siksi luvut poikkeavat Oulun kaupungin tiedottamista luvuista, jotka ovat päiväkohtaisia.

Koko Suomessa uusia tartuntoja raportoitiin maanantaina 252. Tartunnoista suurin osa todettiin pääkaupunkiseudulla: Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Kaikkiaan tautitapauksia on nyt kirjattu Suomessa 33 414.

Viimeisten kahden viikon aikana Suomessa on todettu 5 198 tautitapausta. Määrä on laskenut hieman edellisestä kahden viikon jaksosta, jolloin tartuntoja havaittiin 6 140.

Myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan. Viimeisen 14 vuorokauden aikana tautitapauksia on ollut 239, kun edeltävän kahden viikon jaksolla niitä oli 511.

Uusia kuolemantapauksia on THL:n mukaan 17. Viimeksi THL antoi tietoa koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista perjantaina. Kaikkiaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut 506 ihmistä.

Sairaalahoidossa on maanantaisten tietojen mukaan 281 henkilöä. Heistä 149 on perusterveydenhuollossa vuodeosastolla, erikoissairaanhoidon vuodeosastolla 99 ja 33 tarvitsee tehohoitoa.

OYSin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on kaikkiaan 18 potilasta. Kolme heistä on tehohoidossa.

